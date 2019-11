Herrera dejó plantado a Polti en una reunión por la transición del municipio

Ayer por la mañana, estaba prevista una reunión entre el intendente de Recreo, Roberto Herrera, y el intendente electo Luis Polti, para avanzar en lo que será el proceso de transición y posterior traspaso del Ejecutivo municipal. Pero, según lo manifestó el ganador de las elecciones del domingo pasado, el jefe comunal radical lo dejó plantado y no asistió al encuentro que estaba previsto en la Municipalidad.

“Teníamos acordado para reunirnos hoy a las 10:30, por el tema de la transición, y no está ninguno. No están los abogados, ni el secretario de Gobierno, ni el fiscal municipal, ni el intendente. Nos atendió la secretaria de Hacienda y nos dijo que ella no sabe nada”, explicó Polti a un medio de esa localidad.

“Queríamos, primero que nada, tener un diálogo. Nadie viene a pedir que nos entregue nada antes. Simplemente que él (por Herrera), donde se sentó a hablar, pidió que nos sentemos a conversar. Así que nosotros tomamos la decisión de venir a conversar, pero nos hicieron venir y no se hicieron presentes”, señaló, al tiempo que indicó que, de ahora en más, al proceso de transición quizás lo deban a encarar sus asesores legales (Contreras, Salavarria y Reartes) con las personas que designe Herrera.

Queríamos hacer más

Por su parte, el martes, el intendente Herrera realizó una breve reflexión de la derrota en las elecciones y dijo que le hubiera gustado tener más tiempo para poder realizar más obras de gobierno, pero que respeta la decisión democrática del pueblo de Recreo.

“Hubiésemos querido poder hacer más. Cuatro años no fueron suficientes para todo lo que teníamos proyectado. Pero somos respetuosos de la democracia, de la decisión popular, y es por ello que, de corazón, deseo que todas las cosas que dejamos en esta gestión sean de real provecho para cada uno de los recreínos”, manifestó.