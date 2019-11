Denuncian el robo de agua de un canal de la colonia Nueva Coneta

Productores de Nueva Coneta quisieron hacer público un reclamo que vienen realizando hace largo tiempo y que desde el organismo de Control, la Dirección de Riego no brinda soluciones.

Se trata del robo desmesurado y compulsivo de agua que es suministrada por el dique de Pirquitas para las tareas de riego de los productores de las colonias Nueva Coneta y del Valle.

Al parecer, desde hace un largo tiempo, el propietario de una finca en la localidad de Antapoca, departamento Valle Viejo, de apellido Casanova, sería el responsable de haber realizado un bypass en un tramo del canal antes mencionado, derivando la mitad del caudal que alimenta las fincas en Capayán, perjudicando el sembradío y la producción local.

Uno de los productores comentó que “el problema no es que utilice un poco de agua, sino que son muchos los factores que se ponen en juego. Nosotros pagamos por cada turno de riego, no tenemos agua permanente. Este accionar se puede considerar delictivo. Al margen de que lo que se está haciendo es permanente, no es que tiene un torno como nosotros, sino que roba agua los 365 días del año, sin ningún corte”.

“La preocupación y la acción delictiva fue denunciada a las diferentes autoridades de Riego de la provincia, pero hasta el momento, todos hacen la vista gorda, no sabemos bien por qué, pero lo que sí sabemos es que esta conducta es en perjuicio de todos los colonos”, expresaron.

A su vez, manifestaron que “esta situación llegó a instancias incontrolables y, si es necesario, vamos a tomar medidas. Ya estamos dialogando para realizar un corte de ruta, porque parece que solo de esa manera nos escuchan. Fuimos por las buenas, con fotos. Todos saben lo que está pasando y nadie da respuesta”.