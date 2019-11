Hasta el momento, nadie es resposable del bono para los desocupados que anunció la Nación

A pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Trabajo de la Nación de un bono de 5 mil pesos para desempleados que no cuenten con ningún beneficio acreditado por la ANSES y una posterior medida judicial que impedía el pago de este por las elecciones presidenciales del fin de semana pasado, en Catamarca, se vivió una semana de caos, con corte de calle frente a la Udai Catamarca, en reclamo de poder percibir el beneficio. Cerca de 100 personas se movilizaron reclamando figurar como beneficiarios.

A raíz de esto, el titular del área, Fernando Capdevilla, aclaró que la ANSES solo realizaba la verificación de que no se percibe ningún beneficio otorgado por este organismo, pero que ellos no acreditaban a nadie, no emitían listados, no realizaban inscripción para percibir el beneficio, ni su pago.

Desde la oficina regional de Trabajo y Empleo, a cargo de Mariano Manzi, aclararon que estaban al tanto del bono, pero que ellos tampoco eran los responsables de realizar la inscripción ni de acreditar beneficiarios.

Esta situación viene generando un malestar para la población que volcó sus esperanzas en este beneficio que, en definitiva, no tiene claridad. Ningún organismo nacional o provincial apostado en Catamarca es responsable de acreditar u otorgarlo.

Hasta el momento, lo que sabe es que los pocos beneficiarios que figuran en el sistema podían realizar el cobro por el Correo Argentino en la sucursal de Piedra Blanca, pero que el pago se encontraba bloqueado por la medida judicial.