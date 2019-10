Horóscopo del día jueves 31 de octubre de 2019

ARIES - Hoy te descubrirás en posición para ofrecer consejos. ¡Eres bueno/a para juzgar a las personas y también eres como un psicólogo por naturaleza! Serás capaz de entender los desafíos que esta persona está enfrentando y de hacer algunas sugerencias útiles. La configuración manifiesta que el tema de discusión podría ser la vida romántica de la persona. ¡No tengas miedo de ofrecer algún consejo a quién esté perdidamente enamorado!

TAURO - ¡Si no tienes cuidado, hoy te podrías perder en la fantasía! La energía celestial en juego podría despertar tu necesidad de fantasear e imaginar. Podrías estar pensando en cómo sería salir con un/a modelo o una estrella de cine. O podrías estar suspirando por un atractivo colega, atrapado por un capricho. ¡Sólo no descuides tu trabajo mientras tu cabeza anda por las nubes!

GÉMINIS - Ahora mismo podrías estar pensando en cambiar tu organización doméstica. La configuración planetaria te puede estar haciendo sentir un poco de inquietud sobre tu situación hogareña. Si compartes tu casa con alguien, puede ser el momento de empezar a buscar un lugar para ti. Si rentas un departamento, podrías estar pensando en comprarte una casa. Sería bueno para ti tener en cuenta cada opción antes de realizar un paso hacia adelante.

CÁNCER - La energía astral en juego te inspira para que pienses en encontrar un nuevo lugar para vivir. Si has estado pensando en comprar una casa, deberías hablar con un agente de bienes raíces. O si has querido buscar un nuevo apartamento, finalmente podrías empezar a buscar uno. Será bueno para ti pensar en un cambio, aún si no lo haces ahora mismo.

VIRGO - Hoy podrías tener algunas comunicaciones interesantes. Quizás recibas un llamado o una carta de alguien con quien no hablas desde hace tiempo. Podría ser un viejo amigo o familiar que vive lejos. Hoy dedica un tiempo a conectarte con esta persona y no temas recibirla con los brazos abiertos, ya que podría necesitar apoyo o comprensión.

LIBRA - Ahora mismo podrías estar pensando en alguien de tu pasado. Podrías estar pensando en alguien que conociste en tus días de estudiante. ¿Sabes cómo está? ¿Te has mantenido en contacto? Podría ser bueno que le escribieras una carta o le llamaras. Con la alineación astral en juego, vas a querer satisfacer tu curiosidad sobre esta persona.

ESCORPIÓN - Con la alineación de hoy, puedes llegar a sentir protección por alguien. Tiendes a adoptar a “descarriados” y te gusta ayudar a las personas (¡y animales!) que están en problemas. Podrías tener un amigo que está pasando por un período difícil en este momento. Les puedes ofrecer tu cama para que pasen la noche. O podrías encontrar un gato o perro vagabundo que necesite alimento. Deja que hoy surja ese lado protector tuyo.

SAGITARIO - La influencia planetaria ahora mismo podría referirse a que tendrás que encontrar un equilibrio entre tu vida personal y profesional. Quizás de pronto tendrás que buscar una niñera para que poder llegar a una reunión importante. O puede que tengas que trabajar hasta tarde aunque tu pareja haya planeado una cena especial para los dos. ¡Todo saldrá bien! Sólo haz tu parte para obtener el control y aprovechar la situación.

CAPRICORNIO - Hoy vas a querer trabajar desde el hogar. Si ya estás conectado a la red, te resultará especialmente conveniente utilizar tu oficina hogareña. Podrías tener algunas tareas que realizar durante el día que requieren que estés en casa. Quizás el plomero tiene que venir para arreglar algo. Deberías quedarte allí mientras esta persona trabaja. Pero también trata de prestar atención a estas cuestiones personales mientras trabajas.

ACUARIO - Podrías decidir realizar algunas mejorías a tu espacio. La alineación te está alentando a que te rodees de belleza. Quizás vas a querer colgar unas nuevas y coloridas cortinas o persianas americanas. O podrías tener inspiración para pintar o empapelar. Definitivamente te sentirás mejor si creas una energía positiva en tu hogar. Necesitas tener un espacio para vivir que sea cómodo y el que te puedas relajar.

PISCIS - Hoy podrías sentir un choque entre tu vida profesional y personal debido al aspecto en juego. Quizás has trabajado muchas horas últimamente. Verás que tendrás demasiado cansancio en las noches como para socializar con tu familia y amigos. Quizás estás perdiendo ese contacto personal. Podrías encontrarte fuera de equilibrio en una relación romántica debido a todas esas presiones en tu vida. ¡Trata de encontrar la manera de mejorar las cosas!