Vecinas de La Chacarita piden mayor seguridad ante el ataque del depravado de la moto

Si bien, por el momento, el depravado de la moto no volvió a atacar en La Chacarita, ayer, conocido el abuso sexual que sufrió una joven ciclista el día martes -hecho informado en exclusiva por LA UNION- los vecinos de la zona, principalmente mujeres, pidieron por mayor seguridad.

“Estamos atemorizados. Este sujeto ya abusó o intentó abusar de varias mujeres en Fray M. Esquiú. No queremos que pase lo mismo acá. Muchas chicas estudian de noche y regresan en colectivos a sus domicilios, al igual que hay muchas mujeres que trabajan y se manejan sola. Tenemos miedo de que nos pueda atacar este personaje, a quien los único que no lo encuentran es la Policía” , expresó la vecina, quien dijo sentir miedo y temer por su integridad y la de sus hijas.

Asimismo, la mujer contó que después de conocer la denuncia de la joven ciclista que fue atacada en inmediaciones al exboliche “Siria”, sienten temor de salir a la calle aún de día.

“Nos juntamos con un grupo de vecinas que estamos preocupadas por lo que está pasando y fuimos hablar con la Policía. Los policías de la Comisaría Tercera nos dijeron que están trabajando en el tema y que iban a intensificar los recorridos. Es cierto que hoy -por ayer- se vio más seguido pasar al móvil, pero no estamos tranquilas. Vamos a tener que cambiar nuestras rutinas y protegernos entre nosotros, los vecinos”.

Además, agregó que “formamos un grupo de WhatsApp para mantenernos en contacto si vemos algo extraño o a una persona desconocida. No puede ser que nosotros, que somos vecinos y vivimos hace años en nuestros barrios, no podamos salir ni siquiera hacer las compras tranquilas. Ahora escucho una moto y me atemorizo” finalizó la vecina de Avenida Presidente Castillo.

Investigan

En cuanto al intento de abuso ocurrido en horas de la siesta del lunes, en las inmediaciones de las Avenidas San Martín y Presidente Castillo, las fuentes policiales y judiciales consultadas indicaron que, por el momento, no tienen novedades en relación al paradero del sujeto.

Sin embargo, indicaron que continúan trabajando y que, por el momento, no volvieron a tener ningún otro reporte de un hecho de características similares.

“Estamos visualizando las cámaras, tanto de la calle como algunas particulares, pero por el momento, no tenemos ningún dato certero. La búsqueda de este hombre -el depravado de la moto- continúa tanto aquí en la zona de La Chacarita como en Fray M. Esquiú porque presumimos que es el mismo hombre”, contó un vocero cercano al expediente quien, por razones obvias, pidió el resguardo de su identidad.

Cabe recordar, que el lunes, en horas de la siesta, una joven de 25 años circulaba en una bicicleta cuando fue abordada por el desconocido, quien al mando de una moto, le tocó el cuerpo e intentó derribarla de la bicicleta, no logrando su cometido y pudiendo la víctima marcharse del lugar y llegar hasta la Comisaría Tercera y dar aviso a la Policía.