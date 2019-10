Yapur: “Trato siempre de ir mejorando cuando me toca ir”

El joven catamarqueño, Pedro Yapur, tuvo su tercera concentración juvenil de rugby con el seleccionado nacional. Esta fue en Alta Gracia, Córdoba. En diálogo con el programa Botineros Diario, Yapur habló al respecto.

Comenzó refiriéndose a una nueva concentración con el seleccionado en Córdoba, que ya está culminando: “Creo que llevarme todo el apoyo de acá y todo lo que me digan mis amigos y familia y eso me da fuerzas”. Y habló que le toca ser el único catamarqueño: “Esta es mi tercera concentración, la otra vez fui con otros dos chicos de Catamarca y ahora solo me toca hacer sociales con otros chicos”.

Además, comentó: “En las concentraciones no van más allá de las cualidades técnicas que uno tienen, evalúan mucho cómo es uno como persona. Hay entrenamientos donde ven en lo social, te ven cómo sos con los demás en el horario del almuerzo y todo eso. Todo lo otro es menos importante. Estamos siendo evaluados constantemente”.

Cómo está en lo personal: “Este año mejoré mucho en la parte técnica y en cuanto lo físico me siento bastante bien. El sábado pasado tuve partido y uno queda con algún dolor, pero me siento muy bien y tranquilo”.

Lo que viene: “El sueño que tengo es poder debutar en Catamarca RC y ojalá sea antes de fin de año, porque el próximo año me voy a estudiar a Córdoba”. y agregó: “Desde chico, cuando viajo a Córdoba, siento cariño con el Jockey Club, y el año que viene voy a ir a jugar ahí”.

Se refirió a Agustín Segura, catamarqueño salido de Catamarca RC, que está jugando en Córdoba y es parte de los seleccionados argentinos: “El negro lo usó como un ejemplo a seguir, trato de seguir sus pasos. En la concentración anterior estuvo en la cancha cuando me tocó jugar y me dio su devolución y eso me ayuda a crecer”.