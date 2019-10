El Reino Unido devolvió la imagen de la Virgen de Luján que estuvo en la Guerra de Malvinas

A 37 años de la Guerra de Malvinas, el Reino Unido le devolvió a la Argentina una estatuilla de la Virgen de Luján que acompañó a los más de 23 mil soldados que participaron del conflicto bélico.

La entrega se concretó este miércoles, durante la audiencia que se realiza semanalmente en la plaza del Vaticano. En un acto encabezado por el papa Francisco, el obispo castrense británico, monseñor Paul James Mason, restituyó la imagen a su par argentino, Santiago Olivera que, en señal de gratitud, le donó otra estatuilla de la Virgen de Luján.

Ambas imágenes fueron bendecidas por el Papa, que, finalizado el intercambio, compartió mates y se abrazó con los miembros de las dos delegaciones y con excombatientes en la plaza San Pedro.

La estatuilla recuperada llegó a las Islas Malvinas una semana después del desembarco de los soldados argentinos en 1982 y, finalizado la guerra, los ingleses se la llevaron y la entronizaron en la sede del obispado castrense británico en homenaje a las víctimas del enfrentamiento.

Años más tarde, el laico Daniel Doronzoro, fundador y presidente del grupo "La Fe del Centurión", de la diócesis de Quilmes, se enteró a través de un artículo periodístico que la imagen se encontraba en una capilla militar británica. Fue entonces cuando se iniciaron los trámites para recuperarla.

Al respecto, el monseñor Mason dijo al Vatican News. "Fue una historia intrigante que me involucró tan pronto como me convertí en obispo de las fuerzas armadas. Inmediatamente comprendí que era una buena oportunidad, no sólo para el regreso de la estatua, sino también para demostrar una comunión de fe entre dos países que han experimentado divisiones políticas".

Tras el acto oficial, la imagen será trasladada el jueves a la Iglesia Nacional Argentina en Roma, donde monseñor Olivera celebrará una misa de acción de gracias de la que participarán argentinos residentes en Italia y autoridades de la embajada ante la Santa Sede.

El domingo, a las 7, la estatuilla llegará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde será recibida con honores por efectivos de fuerzas armadas, de seguridad y veteranos de guerra. Desde allí, será llevada en caravana hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde a las 13 se realizará una misa de bienvenida.

Luego, el lunes 4, trasladarán imagen a la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en el barrio porteño de Retiro, y dos días después a la parroquia Inmaculada Concepción de la Medalla Milagrosa, en la diócesis de Quilmes, donde permanecerá hasta la noche del jueves 7.

Finalmente, el domingo 10 de noviembre, a las 17, se celebrará una misa en la Basílica de Luján, a partir de la cual se dará inicio a una peregrinación de la imagen por otras diócesis del país.