Juntos por el Cambio pidió el recuento de votos en mesas de Fiambalá y Paclín

Ayer por la tarde, los apoderados de la alianza Juntos por el Cambio realizaron una presentación en el Juzgado Federal en las que se impugnan las actas enviadas por las autoridades de mesa respecto del resultado registrado en algunas mesas de Fiambalá y Paclín.

En este sentido, el apoderado de Juntos por el Cambio, Ezequiel Stern, sostuvo que “pudimos constatar, a través de los telegramas que redactan las autoridades de mesa, que hay algunos errores que no se podían subsanar a través de la información que tenían los certificados de nuestros fiscales. En función de esto, hicimos la presentación pertinente diciendo que en los certificados y telegramas no surgen elementos esenciales que nos permitan tener certeza del resultado de esas mesas en particular, por lo que corresponde, en definitiva, un recuento para subsanar una omisión que tuvo la autoridad de mesa”.

De ser procedente el pedido y si se ordena el recuento de votos, la expectativa de la oposición estará centrada principalmente en las mesas de Fiambalá, ya que en ese distrito la intendente Roxana Paulón logró impornerse sobre Bernardo Quintar por apenas 11 votos de diferencia.