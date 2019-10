Piden que vuelva el Ministerio de Trabajo

Ayer se conoció que el secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, le pidió al electo presidente de la Nación, Alberto Fernández, que garantice que “no se pierdan más puestos de trabajo”. Apuntó, además, a la necesidad de que vuelva a haber un Ministerio que se ocupe de esos temas.

“Alberto tiene que garantizar que no se pierdan más puestos de trabajo y se empiece a recuperar la industria y el salario”, afirmó el sindical.

El sindicalista señaló que “va a ser importante que el próximo ministro de Trabajo sea alguien que conozca de esto” y dijo que esperan juntarse con Fernández para “empezar a definir algunos temas”.

Por otra parte, Moyano le dedicó un parrafo aparte al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y dijo que “Macri no será el jefe de la oposición porque no tiene calidad de líder, lo imagino descansando afuera para no hacer más macanas de las que hizo”, disparó el gremialista.