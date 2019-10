La UTA confirmó a un nuevo paro de transporte por 24 horas para mañana

Juan Vergara, de la Unión Tranviarios Automotores (UTA) Seccional Catamarca - La Rioja, confirmó que sigue en pie la medida de fuerza que habían anunciado la semana pasada y que esperaban que los empresarios tuvieran la voluntad de frenar la medida con alguna propuesta en relación a las deudas que mantienen con los empleados.

En este sentido, Vergara dijo que “el reclamo es el mismo por el que paramos la última vez, siempre estamos expectantes a la resolución del problema. El objetivo no es perjudicar a la población, pero desde las empresas no hay propuestas y, hasta el momento, no buscaron destrabar el conflicto. De igual manera, vamos a estar abiertos al diálogo, que es lo que quieren los trabajadores”.

“A los trabajadores nos perjudica estar con medidas de fuerza. Hay ítems que, si hacemos medidas de fuerza, no les pagan, es un perjuicio económico para nosotros. Pero al parecer, seguimos en una lucha sin cuartel, donde no hay propuestas, no hay voluntad de arreglar ni de pagar”, aclaró.

La medida de fuerza forma parte del plan de lucha que vienen realizando en reclamo del pago de un adicional de 13.500 pesos, más la diferencia del aumento en los meses de junio y el aguinaldo. Estos ítems fueron acordados en paritarias con la patronal que incumplió con los compromisos fijados.