Test de VPH para mujeres mayores de 30 años en la escuela de Valle Chico

Del martes 29 al jueves 31 de octubre, la Dirección Provincial de Cáncer, que depende el Ministerio de Salud de la provincia, invita a todas las mujeres mayores de 30 años a realizarse el test de VPH, en la Escuela Nº 193 de Valle Chico, de 7:30 a 10:30.

Al respecto, la Dra. Mariela Nieva contó que “aparte de la Campaña de Mama, paralelamente, estamos con prevención y detección precoz del Cáncer de Cuello de Útero”.

“Tenemos dos tipos de test para el Cáncer de Cuello de Útero, un test de VPH, que sirve para detectar el virus antes de que se produzca una lesión, y con una lesión es cuando estamos en estadíos no avanzados, pero sí con algún problema para la mujer, en los que hay que hacer otros tipos de tratamientos y con un control mucho más estricto”, explicó Nieva.

Además, detalló que “este tipo de test se puede hacer de dos maneras, yendo a la obstetra o al ginecólogo, que toma la muestra, y la otra manera es que el agente sanitario de la región a donde pertenecen las mujeres vaya y se los entregue a domicilio, les enseñan cómo tomarse el test, se los entregan a las personas que se encargan de esto en el Programa y en 30 días se les da el informe. Si este test resultó positivo, nos comunicamos y hacemos los controles un poco más estrictos; si es negativo, en 5 años se tiene que volver a hacer el control. No necesitamos hacer un seguimiento más continuo”.

Bajo el lema “Podés elegir, saber y prevenir”, se convoca a todas las mujeres mayores de 30 años, que no estén menstruando, que no estén embarazadas, y que no se hayan hecho antes el test.