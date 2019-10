Discriminaron a un joven que fiscalizó en Moreno por cómo fue vestido: "Dame el DNI y tu celu también"

Braian Gallo se ofreció a ser fiscal para el Frente de Todos en una escuela de Moreno. Su objetivo era cuidar los votos de Mariel Fernández, quien resultó electa intendenta de esa localidad y será la primera mujer en ocupar el cargo.

Con la perspectiva de una jornada electoral extensa e intensa, Braian se presentó en la mesa 0690 con ropa deportiva y una gorra, lo más cómodo posible.

Mientras cumplía su rol de fiscal alguien le "robó" una foto y la publicó en las redes sociales, donde los chistes sobre su apariencia no tardaron en aparecer.

"Dame el DNI y el celu también", escribió un usuario en Facebook al compartir la foto, mientras que otro la difundió con la leyenda "si votas en Moreno no lleves cosas de valor".

Con el paso de las horas la familia de Braian lo defendió a través de Facebook, donde las palabras de su madre resonaron más fuerte que las burlas.

"Para todos los que se ríen y se están burlando de mi hijo, les voy a contar quien es para que sepan", advirtió Verónica, la madre de Braian.

"El Braian Gallo, mi negro, hoy estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral, señores, 14 horas sentado atendiendo a gente que no conocía, pero siempre muy amable y con respeto, muy feliz y contento por la política que está siguiendo, y más que feliz porque su candidata, Mariel Fernández, ganó", contó la mujer con orgullo.

"No entiendo por qué hay gente tan pero tan sin vida que quieren ensuciar a los demás... Señores, gracias a Dios mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy humilde, y todavía lo sigue siendo. Es muy bueno a tal punto que ni habla", aseguró Verónica, quien pidió fijarse un poco "antes de publicar y hacer memes de gente que no conocen".

La mujer cerró el mensaje con unas tiernas fotos de su hijo y su nieta, no sin antes aclarar que "la vestimenta no hace a las personas. Por eso está como está el mundo, por esta clase de gente de m..." en referencia a los degustadores de looks ajenos.

Firmado: "Atentamente, mamá".