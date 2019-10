La UTA anunció un nuevo paro para el 30

Desde la Unión Tranviario Automotor UTA seccional Catamarca - La Rioja, confirmaron que se realizaron las presentaciones ante las partes por el llamado a un paro por 24 horas para el próximo miércoles 30 a partir de las 00 horas.

Dentro de lo informado por el gremio, las notificaciones fueron enviadas a la Dirección de Inspección Laboral (DIL), las empresas y la Dirección de Transporte.

La medida de fuerza forma parte del plan de lucha que vienen realizando desde el principio por una deuda que mantienen los empresarios, un adicional de 13.500 pesos, más la diferencia del aumento en los meses de junio y el aguinaldo. Estos ítems fueron acordados en paritarias con la patronal que cumplió con los compromisos fijados.

Como en otras oportunidades, el secretario general de UTA, Juan Vergara, comentó que “el reclamos es el mismo por el que paramos la última vez, siempre estamos expectantes a la resolución del problema. El objetivo no es perjudicar a la población, pero desde las empresas no hay propuestas y, hasta el momento, no buscaron destrabar el conflicto. De igual manera, vamos a estar abiertos al diálogo, que es lo que quieren los trabajadores”.