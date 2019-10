El cepo restringió operaciones y el dólar bajó $1,50 y cerró a $63,46

Los ojos de los argentinos se posaban este lunes sobre el precio del dólar, luego de que el Banco Central restringiera al extremo los controles de cambios para "proteger las reservas", como indicó su presidente, Guido Sandleris.

La divisa, con un volumen muy acotado, bajó. El tipo de cambio cedió $1,50 en el Banco Nación y cerró a $63,50. En las entidades financieras, el dólar promedió $63,46.

Pasada una hora y cuarto de rueda cambiaria, el mercado mayorista no registraba operaciones y muchos bancos no habían acomodado sus sistemas a las nuevas normas, por lo que no permitían comprar ni vender divisas. "La comunicación A 6815 del BCRA implica en la práctica el virtual cierre del mercado cambiario", resumió el operador de cambios de PR Gustavo Quintana en su cuenta de Twitter.

Recién pasadas las 11:30 se registraron las primeras operaciones en el segmento mayorista. La divisa que negocian los grandes jugadores bajó 50 centavos, a $59,50.

Durante la rueda se negociaron U$S255,3 millones, una quinta parte de lo que se operó el viernes. FUe uno de los volúmenes más bajos del año.

Con las nuevas restricciones cambiarias, las cotizaciones paralelas saltaron. El "contado con liqui" rondaba los $81,50, mientras que el dólar blue subía a 77 pesos para acomodarse luego en $73.

El viernes, el tipo de cambio había saltado $2,50 en el Banco Nación a $65 por unidad, mientras que el mayorista cerró a $59,99, con una suba de un peso a pesar de la fuerte intevención de la autoridad monetaria.

Operadores y analistas esperan días agitados luego de las elecciones que convirtieron a Alberto Fernández en presidente electo en primera vuelta y las restricciones cambiarias que impuso el Banco Central el lunes por la madrugada. Sin embargo, los primeros indicios de una transición ordenada y de una oposición fuerte podrían limitar las turbulencias.