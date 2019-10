Bolsonaro rechazó felicitar a Fernández por el triunfo

Previsiblemente, Jair Bolsonaro lamentó el triunfo del candidato del Frente de Todos Alberto Fernández en las elecciones presidenciales. "Argentina eligió mal", dijo el presidente de Brasil, un conocido crítico del kirchnerismo. En declaraciones a la prensa desde Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, adelantó que no felicitará al mandatario electo por su victoria.

Durante la campaña Fernández y Bolsonaro mantuvieron varios cruces, ya que el presidente brasileño nunca ocultó su apoyo a Mauricio Macri y le hizo fuertes cuestionamientos al kirchnerismo. Ya había criticado el resultado de las primarias y advertido que en caso de repetirse el resultado -lo que finalmente sucedió el domingo- en octubre habría un éxodo de argentinos, parecido al que ocurre en Venezuela. Fernández lo cruzó con igual dureza: "Celebro enormemente que hable mal de mí. Es un racista, un misógino, un violento", le contestó.

En diálogo con periodistas que cubren su gira por Asia Bolsonaro dijo que según lo que escuchó en las últimas horas "hay empresas que están retirando dinero de la Argentina". "Lamento, no tengo la bola de cristal, pero que creo que Argentina eligió mal", dijo, y adelantó que no felicitará a Fernández. "Pero bueno, no vamos a indisponernos, vamos a esperar para ver cuál es su posición política y qué línea adoptará", aclaró.

Además volvió a advertir sobre la posibilidad de pueda romperse el Mercosur en el caso de que el gobierno de Fernández cambie el rumbo de apertura económica del bloque. "No digo que nosotros saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos a Paraguay -no sé lo que ocurrirá en Uruguay- y decidir si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo con la Unión Europea. Si se hiere el acuerdo podemos apartar a la Argentina, pero espero que eso no sea necesario. Ojalá que no cambie el rumbo comercial", afirmó. Argentina es el tercer socio comercial de Brasil detrás de China y Estados Unidos y nuestro país -con la región sudamericana- es el principal comprador de manufacturas brasileñas.

Además se enojó porque el presidente electo se solidarizó con el detenido exmandatario y líder opositor Lula da Silva, en prisión porque cumple una condena por corrupción. "El primer acto de Fernández fue 'Lula Libre', diciendo que está preso injustamente. Hoy estamos viendo a lo que vino, sin contar con la izquierda brasileña que está allá" (en Argentina), planteó.

Bolsonaro explicó que analiza el futuro de la relación con la Argentina a partir del resultado de las elecciones presidenciales con el canciller Ernesto Araújo y el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno.