Saadi: “Uno se presenta para llevar soluciones a la gente”

El candidato a intendente por la Capital del Frente de Todos, Gustavo Saadi votó en la Escuela Rita Vera Peñaloza, ex Piloto. Luego de emitir su voto y en diálogo con la prensa habló de normalidad del acto eleccionario. No obstante apuntó a la oposición por los dichos de dádivas. En este sentido dijo “a pesar de las denuncias, que no sé de qué son, todo transcurre con normalidad”. En cuanto a las expectativas y lo hecho en la campaña “uno se presenta para llevar soluciones a la gente y no para descalificar al adversario”.

Apuntó luego al largo proceso electoral y sobre reformar para que las PASO o se modifiquen o eliminen. “Fue una campaña bastante larga entre las PASO y ahora”, dijo Saadi.

Respecto al plano económico, el candidato a intendente comentó “todos juntos debemos ponernos a trabajar mañana. Hay incertidumbre pero debemos seguir creciendo”. Puntualizó sobre el tema dólar “va a ser parte de la responsabilidad política lo que va a suceder el día de mañana”.

Por último, calificó de “buen síntoma” la cantidad de votantes que se ve hasta el mediodía en la provincia.