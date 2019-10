“Que gane quien gane a nivel nacional Catamarca salga a delante”, dijo Musella

El candidato a vice gobernador por la fuerza Consenso Federal emitio hace instantes su sufragio.

“Veo que hay mucha gente que vino a votar ya. Espero que esto sea por el deber de votar y que no sea por el calor” expresó agregando “ Encontré todo normal. Más allá de la información con la que contamos de la entrega de dadivas. Por eso le pido a la sociedad que vote a conciencia y no a quien le da la dadiva, ya que lamentablemente este es una practica que no vamos a poder erradicar”.

Finalmente contó como seguirá su día hasta que se conozcan los resultados “Voy hacer una recorrida por todas las escuelas y después iremos a la sede de gastronómico donde esperaremos los resultados”.

En relación a las elecciones nacionales el candidato a vice gobernador expreso “La expectativa siempre es la mejor que gane quien gane a nivel nacional gobierne para el país que se haga las cosas bien que el país salga a delante que la provincia de Catamarca salga a delante” finalizó Fernando Musella.