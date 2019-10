Diferencia entre voto válido, nulo, en blanco, recurrido e impugnado

Los votos válidos son los emitidos mediante boleta oficializada aun cuando tuvieran tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones (borratina). Si un mismo sobre contuviera dos o más boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos, solo se computará una de ellas destruyéndose las restantes.

Los votos nulos son aquellos emitidos mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza; mediante boleta oficializada que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos de voto válido; mediante dos o más boletas de la misma categoría de candidatos y diferente agrupación política; mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir y cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella.

Se consideran votos en blanco aquellos sobres vacíos o con papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes.

Los votos recurridos son aquellos cuya validez o nulidad fuera cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal cuestionante con su nombre y apellido, el número de documento, domicilio y partido político a que pertenece.

Ese voto se anotará en el acta de cierre de comicio como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta, que decidirá sobre su validez o nulidad.

Los votos impugnados se refieren a aquellos emitidos por un elector cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales.

¿Qué pasa si no voto?

La Cámara Nacional Electoral habilitó el registro de infractores y los medios para abonar las multas estipuladas, que van desde los $50 a los $500. En la misma web se pueden efectuar los reclamos, en caso de haber justicado la ausencia en las instituciones habilitadas. En pocos pasos se puede averiguar si se inigió la ley electoral y, además, emitir la boleta para efectuar el pago electrónico o en la sucursal más cercana del Banco Nación. Ingresá a www.infractores.padron.gob.ar y completa con tus datos.

La persona que no votó, ni justificó su inasistencia, ni abonó la multa no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección. Además, desde la Justicia Electoral aclararon que mientras no regularicen su situación, pagando la multa correspondiente, los infractores no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales durante un año.