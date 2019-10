Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Independiente, así lo confirmó el club en redes sociales. Lo reemplazará Fernando Berón, quien asumirá de manera interina por tiempo indeterminado.

“La salida es de común acuerdo por no haber alcanzado los objetivos planteados. No estamos donde creemos que tendríamos que haber estado. Cuando se gana, no se ganan puntos, se gana tiempo”, dijo el ahora ex técnico en una conferencia de prensa express que organizó este sábado.

Independiente perdió el viernes 2 a 0 con Lanús por los cuartos de final de la Copa Argentina. La eliminación fue la gota que rebasó el vaso. El equipo ya había sufrido la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle.

La dirigencia encabezada por Hugo y Pablo Moyano deberá buscarle reemplazante. Por lo pronto, Berón dirigirá este domingo su primera práctica en el predio de Villa Domínico.