Dos alumnas se besaron y el colegio llamó a sus padres por "inconducta"

Los alumnos de un colegio de Tucumán denunciaron que las autoridades les impidieron el ingreso al establecimiento a dos chicas que se habían besado en el patio del edificio en la jornada anterior. Las autoridades explicaron que querían "hablar con los padres por la inconducta" de las chicas mientras que los estudiantes aseguran que se trató de un caso de discriminación, ya que "no llamaron a las parejas heterosexuales" que hicieron lo mismo.

"El viernes pasado fue la semana del colegio y estaban dos chicas besándose, como muchas otras parejas en la institución. El lunes, cuando fueron a clases no las dejaron entrar si no asistían con sus padres", dijo una alumna del colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas, al diario La Gaceta.

Al día siguiente, de acuerdo al testimonio de la alumna, la rectora de la escuela se comunicó con los padres de las chicas y "les comunicó su orientación sexual". "Queremos saber por qué no hizo lo mismo con las chicas que estaban con sus novios en el mismo lugar. Nos pareció muy mal que se haya metido en la vida privada de otras personas", expresó.

Ante la difusión del caso, las compañeras de las chicas llegaron el lunes con carteles y realizaron una sentada para visibilizar su enojo sobre lo que había sucedido. "No importa a quién ames, si es amor lo que hay en tu corazón", "Nuestros derechos no le pertenecen a ninguna autoridad" y "Los besos no son un delito", fueron algunos de los afiches que expusieron los alumnos en el patio del colegio.

Consultadas por el medio local, la rectora de la institución, Mirta Sánchez de Carrasco, aseguró que no existió ningún acto de homofobia. "Se llamó a los papás, hablamos y hubo un relato del acontecimiento. Lo contextualizo dentro de una inconducta, que no nos parecía apropiada, lo conversamos y los invitamos a trabajar juntos", aseguró.

En este sentido, la docente aclaró: "Las alumnas no fueron sancionadas, las actas hablan de una invitación a un trabajo conjunto como lo hacemos siempre en la institución".