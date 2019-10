Inglaterra eliminó a los All Blacks y jugará la final Mundial de Japón

El seleccionado de Inglaterra avanzó hoy a la final de la IX Copa del Mundo de rugby que se desarrolla en Japón al vencer a Nueva Zelanda, vigente campeón, por 19 a 7 (primer tiempo 10 a 0), jugando un notable partido que lo tuvo como claro dominador.

El cotejo se jugó en el International Stadium de la ciudad de Yokohama, con el arbitraje del galés Nigel Owens y ahora los ingleses esperarán al otro finalista de la semifinal que jugarán mañana, a las 6 de Argentina, Sudáfrica y Gales en el mismo escenario.

La final se desarrollará el sábado próximo en Yokohama desde las 6, y el día anterior el tercer puesto en el Tokyo Stadium a las 6.

Los tantos ingleses se concretaron con un try de Manu Tuilagi, una conversión de Owen Farrell y cuatro penales de George Ford, mientras que los All Blacks hicieron un try por intermedio de Arvie Savea, convertido por Richie Mo'unga.