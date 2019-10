Alumnos de La Fray capacitaron sobre Educación Sexual Integral

En ese marco, la profesora Noemí Aguirre del área artística de la escuela, e integrante del equipo ESI comentó que hace cinco años llevan adelante un proyecto solidario con la escuela número 66 Balde de la Pampa ubicada en el Salar de Pipanaco en Pomán. “Este año tuvimos la idea de incorporar a los chicos del centro de estudiantes, y el equipo de ESI de la escuela para llevar esta linda iniciativa para que docentes y niños de esta institución tengan conocimiento sobre la educación sexual integral”, relató.

Por su parte, Ana Ledesma alumna de la escuela comentó que luego de ser capacitados por el CUR, “capacitamos al resto de los alumnos de nuestra escuela y del centro de estudiantes. Fue una experiencia muy buena, porque pudimos transmitir todo lo que sabíamos a chicos que no conocían sobre el tema o tenían conocimientos muy básicos o casi nada”, expresó. Más adelante, destacó la importancia de que la Educación Sexual llegue a las escuelas al considerar que “educación sexual integral no es solamente saber sobre anticonceptivos y enfermedades, también es saber sobre nuestros derechos, obligaciones, sentimientos y eso es muchas veces lo que la gente no sabe. Nos dicen educación sexual y pensamos: “nos van a enseñar a usar un preservativo”, pero en realidad aprendemos mucho más que eso. A los chicos de Pomán les gusto mucho que estemos ahí, nos prestaron atención a pesar que son niños de primaria, fue una buena oportunidad para ellos porque aprendieron y para nosotros porque pudimos ver que no siempre la realidad es como la vemos”, concluyó. Finalmente, Nicolás Ferreyra, otro de los alumnos que participó de la experiencia, expresó su anhelo de continuar brindando charlas en más establecimientos educativos, y en cuanto a la dinámica de las capacitaciones comentó que “tratamos de hacer las charlas lo más entretenidas posibles con juegos y preguntas didácticas todas las clases las preparamos nosotros, con apoyo de personal del área de Educación Sexual Integral de la provincia.

“Fue una experiencia bastante linda pudimos enseñarles lo que nosotros sabemos le, dimos nuestro apoyo y generamos el interés en estos temas. Espero que estas charlas se sigan dando y podamos llegar a más escuelas”, concluyó.