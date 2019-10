Hernández: “De descentralización no pueden hablar el oficialismo ni la oposición”

En una entrevista radial, el candidato a intendente por el GEM, Simón Hernández, hizo mención a la propuesta de descentralizar la ciudad, una idea que atravesó a todos los candidatos que buscan el bastión capitalino.

El concejal recordó que cuando fue presidente del Concejo Deliberante concretó la compra de un predio en Banda de Varela para realizar un predio recreativo para todos los empleados en donde también se construyó la Plazoleta Papa Francisco.

Con respecto a esto, agregó que “siempre fui consecuente, yo sí puedo hablar de una real descentralización, el oficialismo municipal tiene una de sus principales oficinas en Maipú y República, mientras que el candidato radical tiene su oficina en Esquiú y Tucumán en un edificio alquilado, siendo que la Universidad podría tener un anclaje territorial y descentralizado. Así es poco serio hablar de descentralización si uno no hace con hechos lo que predica con la palabra”.

Además, Hernández dijo que “llevamos once años con la Ordenanza de descentralización. En todo este tiempo no hicieron nada para concretarlo. Igualmente, hace catorce años que tienen la Ordenanza de presupuesto participativo y no la usaron nunca, y ahora usan estas propuestas como caballito de batalla”.