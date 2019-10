Corpacci dijo que le da vergüenza ajena la oposición que habla de narcotráfico

En el último día de campaña, la gobernadora Lucía Corpacci criticó a la oposición por basar su campaña en denuncias contra el Gobierno provincial y respecto de algunas acusaciones dijo que le dieron “vergüenza ajena”.

En diálogo radial, la mandataria, que el próximo domingo competirá por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, indicó que cuando no hay propuesta, algunos sectores “basan la campaña solamente en denuncias”. En ese sentido, añadió: “Yo creo que la gente tiene que denunciar lo que le parece que no corresponde, pero se suman denuncias que son escandalosas. Lo que tiene que ver con el narcotráfico, honestamente, que nos quieren involucrar con eso, casi diría que me da vergüenza ajena”.

Corpacci también criticó la estrategia de Juntos por el Cambio de instalar la idea de que ese sector es la salvaguarda de la república y las instituciones. “Escucho las propagandas y ahora pareciera ser que hay un solo espacio político que defiende la república. Creer que solamente un espacio político es el dueño de la verdad y de la democracia es grave y peligroso”, advirtió.

En esa misma línea, sostuvo que “vivimos en democracia y todos los que participamos en política creemos y defendemos la república, creemos y defendemos las instituciones. Cuando el único argumento es ‘porque somos los únicos que defendemos la república’ cae de maduro que no dicen la verdad”.