En el ciclo de unitarios “Femicidios” no estará incluido el caso de María Soledad Morales

Los principales medios nacionales daban cuenta ayer que las productoras televisivas Polka y Fox-Disney lanzarán un unitario denominado “Femicidios” y que el caso de María Soledad Morales sería parte del ciclo. Frente a estos trascendidos Ada Morales, la madre de María Soledad, aseguró “a mí nadie me consultó nada, ni me preguntó nada”.

A su vez, desde las productoras televisivas Pol-Ka y Fox-Disney tomarían varios casos resonantes ocurridos en Argentina, pero el crimen de María Soledad no formará parte del producto televisivo.

En declaraciones a un medio radial, Ada dijo que sería una falta de respeto. “Como madre, como responsable de mi hija, creo que merecía o merezco que me consulten o me digan algo a mí, para yo decidir autorizar si es que se puede hacer o no”.

En ese contexto, la madre de María Soledad aclaró “No estoy en contra de nada, por favor, porque la prensa me ayudó un montón a mí. (De) eso siempre voy a ser agradecida. Que le conste a todos los periodistas que vinieron a mi provincia, y a todos los que nos ayudaron con el pedido de justicia. Pero esto es nuevo, no lo sabía, lo desconozco. Espero que me hagan una consulta o venga alguien a mi casa y me diga lo que van a hacer”.

Ada afirmó que “todas las veces que han hecho alguna cosa” y dijo que en todas las oportunidades donde se abordó con el caso de María Soledad, por cual medio de comunicación o de otra índole, tanto ella, como el padre o el abogado de familia fueron consultados.

“Yo también tengo hijos, nietos y no quiero que vayan a poner cualquier cosa que no sea cierta y que los afecte demasiado. Han quedado marcados para toda la vida ello. Ya basta. Quiero que se respete a mi familia también”, manifestó Ada.

“El caso más grande de femicidio, en Catamarca, fue el de mi hija”, declaró Ada.

La joven catamarqueña María Soledad Morales fue asesinada entre el 8 y el 10 de septiembre de 1990.

La mañana del lunes 10 de septiembre de 1990, dos obreros de Vialidad Nacional encontraron a siete kilómetros de la Capital, sobre la Ruta 38, la máscara del horror.

Un cuerpo de mujer violado, quemado con cigarrillos, sin orejas y un ojo, la mandíbula fracturada, aplastado su cráneo, sin cuero cabelludo y arrancado de cuajo. Fue apenas una pequeña cicatriz en su muñeca izquierda la que permitió que la reconocieran en la morgue.

María Soledad estaba en el último año del secundario del Colegio del Carmen y San José. Los nombres de los presuntos asesinos quedaron bajo la luz: Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente José Jalil, y Luis Tula, novio de la víctima.

Recién el 27 de septiembre de 1998 –¡ocho años más tarde!– Guillermo Luque fue condenado a 21 años de cárcel por asesinato y violación, y Luis Tula, a 9, como partícipe secundario de violación.

El crimen de María Soledad Morales fue un asesinato que conmovió a la provincia a principios de los 90, y que motivó la caída del gobierno de Ramón Saadi.