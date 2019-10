El jefe denunciado hizo trabajar a subalternos para beneficio personal y les pagó con vales

Otra vez, la corrupción salpica a la Policía de la Provincia. Un alto jefe policial fue denunciado administrativamente por un subalterno de utilizar los bienes y personal del Estado (policías subalternos) para su beneficio personal y también ante la Justicia por el jefe del departamento de Logística, comisario Héctor Coronel.

En relación a esta nueva irregularidad, LA UNION pudo acceder a los informes administrativos que derivaron en las últimas horas a la denuncia penal.

Así también, las mismas fuentes indicaron que esta no sería la primera vez en la que el jefe policial, quien sería de apellido Ayosa, estaría involucrado en un hecho “oscuro” dentro de la fuerza de seguridad.

Los hechos que ahora son investigados por la Fiscalía de Delitos Contra la Administracion Pública, a cargo del Dr. Alejandro Gober, habrían sucedido en el mes de septiembre pasado, cuando el ahora comisario denunciado penalmente se habría hecho fabricar en el taller de herrería, dependiente de la División Logística (D-4), una “tolva” para una máquina trituradora de maíz. En ese mismo tiempo, el jefe policial había enviado a su domicilio particular a dos numerarios, uno de ellos que cumple función de plomero, para que le colocara en el horario habitual de trabajo un tanque de agua. Labor que pagó a los policías, quienes estaban de guardia en la dependencia, con vales de combustibles de la Policía por un monto de $ 300 cada uno.

Según consta en la documentación a la que tuvo acceso este diario, con fecha dos de octubre, el policía Agüero, quien cumple funciones en el departamento de Logística, elevó un informe al segundo jefe de dicho departamento ante “ciertos comentarios” que daban cuenta de irregularidades en el lugar. Fue así -dice el informe- que se entrevistó con el sargento 1, Gastón Eduardo Cancino, quien se desempeña como jefe de guardia turno tarde, actual numerario de la División Intendencia (D 4), y le manifestó que “sin recordar fecha exacta, pero ubicándose entre las 16 y 17 horas de un día de semana de fines del mes de agosto, recuerda que el comisario inspector, Mario Villagrán Ayosa (jefe sección instalaciones e instalaciones fijas d4), se acercó a la guardia de esta división mientras estaba en atención de público como único personal del sector y le solicitó su compañía al sector de herrería (...) diciéndole el comisario en cuestión que iba a retirar un soporte que le habían fabricado los numerarios de herrería para una máquina de quebrar maíz (...). Entre los dos sacaron hacia el frente del depósito lo que, por sus conocimientos en materia rural, era una máquina de quebrar maíz de color roja, con una pequeña tolva y una trituradora de color plateado (...) que luego (...) la subieron en un carro que era tirado por el automóvil particular del oficial superior antes mencionado, quien posteriormente encendió el vehículo y se fue del lugar”. En el mismo informe, el policía Agüero cita al sargento Luis Alejandro Díaz, quien refiere que el día miércoles 18 de septiembre, a las 11.00 aproximadamente, encontrándose en la oficina de reparación de máquinas de escribir, al lado de la herrería, se acercó el comisario inspector, Villagrán Ayosa, preguntándole sobre si tenía en el lugar algún tacho metálico vacío o desocupado, a lo que le respondió que uno de 200 litros de aceite (...). Le entregó ese tacho y, posteriormente, lo trasladaron a la herrería, sin observar quién lo hizo, donde se iniciaron trabajos sobre aquel, en este caso, a cargo del herrero sargento ayudante Montes (...) a su parecer el elemento fabricado parecería una desgranadora de maíz y que estuvo hasta hace no mucho en el taller de herrería”, finaliza dicho informe. Al día siguiente, el sargento Eduardo Romero declaró en la división Armamento ante distintos jefes policiales “(...) que en el mes de abril pasado, le solicitó junto a un colega plomero que trabaja en la sección (...) que concurran fuera del horario laboral a instalar en su domicilio particular un depósito de agua (tanque) quedando pendiente el trabajo por falta de tiempo.

Que al día siguiente, pero ya en horario habitual de trabajo (matutino), este superior les pidió que se constituyeran nuevamente en su domicilio para finalizar con el trabajo y, esta vez, cumpliendo con la tarea en forma de pago, les hizo entrega a ambos de un vale de combustible similar al provisto a la Policía por el valor de 300 pesos. (...) Que tiene conocimiento que en los talleres de herrería se realizó una desgranadora por orden del comisario Ayosa, utilizando como mano de obra al mismo personal policial del lugar”, expresó el informe que con fecha 4 de octubre fue elevado al subjefe de la Policía de la Provincia, Crio Gral. Carlos Kunz.

Allanamientos

Por otro lado ayer se supo que por orden judicial se allanó el departamento de Logística desde donde secuestraron documentación relacionada a la causa.