Organizaciones de trabajadores nacionales y jubilados desplegaron banderas por el Frente de Todos

Trabajadores y trabajadoras de organismos nacionales y jubilados de la Agrupación Norma Pla desplegaron sus banderas en apoyo a la candidatura presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y expresaron su respaldo a las políticas de Estado propuestas para las elecciones generales del 27 de octubre.

“Desde el pasado 10 de diciembre de 2015, los trabajadores y trabajadoras nacionales sufrimos las políticas neoliberales del Gobierno del presidente Mauricio Macri, los despidos masivos, el ajuste, el de financiamiento del Estado, el recorte de programas y beneficios de la Seguridad Social.

Bajo las políticas de modernización, se llevó a cabo un plan sistemático de avasallamiento de derechos, persecuciones políticas, reestructuración y vaciamiento de organismos claves de nuestro país: INTA, AGRICULTURA FAMILIAR, DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE TRABAJO, GERENCIA DE EMPLEO, RENATRE, CONICET, TELAM Y ANSES. Estas medidas afectaron a catamarqueños que fueron víctimas del ajuste, pero también a miles de personas que integran la Seguridad Social, y se vieron vulnerados.

Los trabajadores estatales junto a los jubilados hemos sido afectados cruelmente por una inflación que no para, por cláusulas gatillos incumplidas y por la falta de un derecho constitucional, como el acceso a Paritarias. Le dijimos NO a la Reforma Previsional, Laboral, al endeudamiento con el FMI, al desguace del FGS (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) y a los presupuestos de hambre e injusticia. Pero también acompañamos a cada fábrica, industria, comercio que no pudo aguantar.

Este domingo 27, los que resistimos unidos, elegimos construir un país con todos.

Continuaremos trabajando por una Argentina más equitativa, inclusiva y solidaria, con trabajo y producción, donde el acceso a la Salud y a la Educación no sean para unos pocos, y donde nuestros jubilados y jubiladas puedan vivir dignamente. La esperanza está en marcha. El futuro es hoy, entre todos y todas volvamos a poner de pie a la Argentina”, manifestaron.