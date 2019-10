Ferreyra: “Estoy en Rivadavia, no me fui a ofrecer a Ferro”

Días atrás, el ya exentrenador de Ferro, Lorenzo Córdoba, apuntó directamente en contra de su colega Roque Ferreyra. Lo tildó de “Manyin” y dijo que se anduvo ofreciendo mientras él todavía estaba en el cargo.

El entrenador, Roque Ferreyra, en diálogo con el programa Botineros Diario, hizo su descargo ante los dichos de Córdoba: “Cuando me pregunta de fútbol, hablamos de esas cosas con Silvio Carrizo, creo que esta en la dirigencia de Ferro, él me carga, pero nunca me fui a ofrecer a Ferro. Estoy dirigiendo a Rivadavia y gracias a Dios tengo trabajo”.

Luego, siguió: “Me fueron a ofrecer tres clubes grandes de la Capital y les dije que no, por respeto a la dirigencia, a los chicos, por eso me extraña de estas cosas. Me extraña de Lorenzo, pero no de los comentarios, porque siempre existen, el mundo del fútbol es así”.

Cerró: “A don Lorenzo, lamentablemente, le han informado mal. Lo entiendo. Es una persona temperamental, siempre me ha transmitido eso cuando lo tuve de técnico. Creo que lo ideal hubiese sido que me llame y me pregunte o nos sentemos a conversar”.