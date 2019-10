Pichetto: "Si gana Macri, el dólar bajará"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y senador peronista Miguel Ángel Pichetto, se aventuró en pronosticar una baja del dólar en caso de un triunfo de Mauricio Macri en las presidenciales del domingo. “Si gana Macri el dólar bajará. Si hay balotaje, a partir del lunes habrá cambios importantes en la Argentina”, aseveró a Cadena 3.

En otro orden, se mostró confiando en una victoria del espacio político que ahora integra en las generales: “Ninguna elección es igual. Las primarias no son una elección definitiva. No creo que el resultado esté cerrado, los comicios del 11 de agosto no se trasladan matemáticamente”.

“El domingo posiblemente haya más gente que vaya a votar. Hay una mayoría importante de gente, de clase media, que ese día no fue a votar. La primara expresa un voto del 75% (del padrón) y en primera vuelta es un 81-82%”, agregó.

En relación a los últimos actos de campaña, en particular tras la masiva convocatoria en la 9 de Julio, Pichetto afirmó que hay “una reconversión” de la figura del presidente, que tuvo “la valentía de resistir (el resultado de las PASO) y salir a la calle al encuentro de la gente”.

“Los que van a los actos de Mauricio Macri son sectores independientes, gente que defiende valores, libertades civiles y políticas”, apuntó. “Este tipo de actos no puede realizar el Frente de Todos. Son actos más cerrados hacia adentro del peronismo", diferenció.

"La gente está reflexionando su voto. Hay declaraciones desafortunadas después de las PASO. Hay algunos sectores que creen que la calle les pertenece”, señaló.

Respecto a si la economía será fundamental en las urnas, dijo que es “importante”, pero al mismo tiempo mencionó “un conjunto de temas que conforman la decisión de la gente a la hora de ir a votar”. Y en tal sentido, recordó cuando Juan Grabois habló de la reforma agraria: “Ahí la gente empieza a pensar que está pasando”.

Por otro lado, resaltó que en Córdoba la propuesta del Frente de Todos “no sigue siendo buena”. “Schiaretti definió un voto de autonomía y los mensajes hacia él han sido muy duros”, acotó.

Sobre quién tiene la conducción política de la oposición, afirmó sin dudas que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “El poder lo tiene ella. Armó la propuesta, diseñó la lista de diputados y senadores, tiene vinculaciones con Maduro y con Castro (Cuba)”.

En caso de una victoria del FDT, dijo no imaginar a Cristina “en un espacio de subordinación”. "Cuando el poder, en el peronismo, no reside en la figura del presidente hay conflicto. Esto pasó (Cámpora-Perón) y puede pasar durante el ejercicio del gobierno", consideró. "El peronismo más temprano que tarde deberá dar un debate democrático", señaló al respecto.

Finalmente, ante al escenario de conflictividad que se vive en varios países de América Latina, planteó: “¿A quién le conviene el espíritu bolivariano que está dando vueltas en Argentina?”

Frente a un posible triunfo de Alberto Fernández resaltó que hay que cuidar las relaciones con el país presidido por Jair Bolsonaro –quien ya advirtió que si hay una victoria de la oposición podría impulsar la suspensión de Argentina en el Mercosur–.

"Brasil requiere que su principal socio en el bloque tenga una alineación en el Grupo de Lima, de "rechazo a la dictadura venezolana", advirtió.

"El riesgo de ir a una relación única con Venezuela y Cuba es el aislamiento comercial de Argentina. No se crece viviendo con lo nuestro”, completó. (Fuente Cadena 3)