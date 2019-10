Ada Morales no fue consultada para el unitario de Polka

Tras conocerse hoy que las productoras televisivas Polka y Fox-Disney lanzarán un unitario llamado Femicidios, y que dentro de esta serie se planifica contar el femicidio de María Soledad Morales, se conoció también la opinión de Ada Morales al respecto.

Consultada por Radio Centro la madre de la víctima fue categórica “a mí nadie me consultó nada, ni me preguntó nada. Y creo que eso sería una falta de respeto. Como madre, como responsable de mi hija, creo que merecía o merezco que me consulten o me digan algo a mí, para yo decidir autorizar si es que se puede hacer o no”. Ada aclaró “no estoy en contra de nada, por favor, porque la prensa me ayudó un montón a mí. Que le conste a todos los periodistas que vinieron a mi provincia, y a todos los que nos ayudaron con el pedido de Justicia. Pero esto es nuevo, no lo sabía, lo desconozco. Espero que me hagan una consulta, o venga alguien a mi casa y me diga lo que van a hacer”.