Las cinco noticias que tenés que saber para arrancar la mañana

Coparticipación: Nación anunció que depositó la compensación

El Gobierno nacional informó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que depositó las compensaciones por las pérdidas en la coparticipación. Desde la Provincia, esperan a hoy para saber el monto depositado y la metodología utilizada para determinar cuánto le corresponde a Catamarca. Leé la nota completa…

Lucía Corpacci defendió a la minería en Antofagasta

La mandataria dijo que entiende el enojo de los habitantes por lo que ocurrió con el secado de Trapiche hace 20 años, pero pidió que no le hagan cargo de eso a su gestión porque fue otro gobierno “el que miró para otro lado”. Destacó que eso no sucederá con el acueducto del Río Los Patos porque se hacen todos los estudios. Leé la nota completa…

Desbarataron un kiosco de droga y detuvieron a tres personas

Leé la nota completa…

Abusaron sexualmente de una universitaria y una adolescente

Las denuncias se realizaron durante la jornada del martes. La Justicia ordenó el protocolo y otras pericias para establecer el tipo de abuso sufrido. Por el momento, no hay arrestados, pero sí fueron individualizados por las víctimas. Leé la nota completa…

Los documentos destruidos por el incendio del IPV son de antiguas adjudicaciones

A su vez, expresó que no se perdió documentación actual. Las adjudicaciones y de los postulantes no se encontraban en el espacio dispuesto para archivo y toda la documentación que ingresa está en una base de datos. De igual forma, expresó que lo fundamental es que no tuvieron que lamentar daños a personas. Leé la nota completa…