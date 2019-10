Corpacci defendió la minería en Antofagasta

Durante su visita al departamento Antofagasta de la Sierra, la gobernadora Lucía Corpacci se reunió con la dirigencia y vecinos para pedirle el acompañamiento al candidato a intendente, Daniel López, para recuperar el municipio para el peronismo. Pero, además, hizo una fuerte defensa a la minería controlada y responsable.

La mandataria sostuvo que entiende el enojo de las distintas comunidades antofagasteñas que durante años vieron cómo empresas mineras se llevaban sus riquezas y lo que quedaba en la provincia no era invertido para estos lugares. “La historia ha cambiado y se cambia cuando los gobernantes tienen decisiones de cambiarla”, afirmó la gobernadora y destacó que ahora las empresas pagan más en concepto de regalías mineras, pero además “aportan un 1,3 % para el fideicomiso que es un dinero para desarrollar las comunidades de Antofagasta”.

Y en esa línea, resaltó que a través de estos fondos se está terminando la Planta Fotovoltaica que tiene una inversión de más de 56 millones de pesos y se construirá otras plantas en El Peñón y Antofalla; se construirá la planta de tratamiento de residuos, entre otras obras previstas. También remarcó que ya se comenzó con las cloacas de Antofalla y la red de agua y señaló que con fondos del fideicomiso minero se construyó la casa del guardaparque del campo de Piedra Pomez para que todos entren con guías y los guías sean de Antofagasta y no depreden la zona ingresando sin control.

La mandataria también se refirió a la protesta de los vecinos contra la construcción del acueducto en el Río Los Patos por el temor a que suceda lo mismo del secado de Trapiche, hace 20 años atrás. “Tienen razón en estar enojados, pero no nos hagan cargo a nosotros. No estábamos nosotros cuando se secó la vega del Trapiche, fueron otros los que miraron para otro lado, fueron otros los que dejaron que se hiciera lo que no se debe hacer” dijo, y agregó que el Gobierno está contratando el estudio de todo lo que es la cuenca del Río Los Patos para saber su caudal y qué caudal se puede utilizar para que no haya ni un emprendimiento más de los necesarios, “para que ustedes puedan producir, para que ustedes puedan vivir”.

Continuando con la defensa de la actividad, Corpacci sostuvo que minería hay en todo el mundo y mientras algunos gobiernos controlan y exigen otros miran para otro lado. “Ustedes tienen que exigir en los sucesivos gobiernos porque la tecnología de hoy permite hacer cualquier tipo de emprendimiento, pero hacerlo de la manera que impacte lo menos posible en el medio ambiente”, les dijo.

Cierre de campaña

El Frente de Todos realizará finalmente el cierre de campaña hoy en Capital. Si bien no se confirmó el lugar, desde el sector señalaron que Lucía Corpacci, Raúl Jalil y Gustavo Saadi cerrarán los actos proselitistas realizando campañas solidarias en una plaza. Por la mañana, Jalil visitará Tinogasta y Fiambalá.