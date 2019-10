Continúan los reclamos a la Secretaría de la Vivienda por materiales para la autoconstrucción

Por tercera jornada consecutiva, el Frente Barrial CTA se movilizó frente al CAPE, cortando el tránsito por la Av. Venezuela. El reclamo está dirigido a la Secretaría de la Vivienda a cargo de Fidel “Pocho” Sáenz, quien al parecer habría comprometido recursos provinciales para colaborar con las familias con materiales de construcción. Posteriormente, el reclamo se trasladó frente a las oficinas de la Vivienda.

Dentro de lo manifestado a LA UNIÓN, aclararon que “este no es un reclamo nuevo y no tiene que ver con política como lo quieren hacer creer. Somos familias de escasos recursos que vivimos de planes y muchas mamás solteras con asignaciones. Solo pedimos la presencia del Estado”.

A su vez, dentro de los relatos comentaron que “vinimos a hablar con Sáenz y nunca nos atendió. Cuando hacían recorridas por los barrios prometían de todo y ellos plantearon la entrega de materiales porque no tenían presupuesto para construir ellos, pero nosotros seguimos en la misma.

Presentamos nota con lo que necesitamos y la Secretaría, sin ningún problema, nos dijo que para nosotros no hay nada, será porque no somos del color político de ellos”, hay vecinos a los que los están ayudando a cambio de trabajo político… pero nosotros no vamos a entrar en esa”.

En este sentido, comentaron que de los tres días que venimos haciendo corte nadie salió ni a preguntarnos qué es lo que queremos como si ni existiéramos.

Nosotros les pedimos que nos den el material y que nos controlen, a nosotros nos ayudaría que pongan arquitectos e ingenieros para que nos controlen y también para que verifiquen que los materiales se usan y no que los vendemos, como también salen a decir algunos”.

Según los manifestantes, las medidas continuarán hasta tener una respuesta.

Por otro lado, con la misma metodología, organizaciones sociales se movilizaron frente a Casa de Gobierno con corte de calle, en reclamo de trabajo y vivienda digna.