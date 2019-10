Un catamarqueño representará a Argentina en un torneo de Downhill

El piloto de Classic Luge, Luis Platinetti, visitó los estudios de la radio y habló con el programa Botineros Diario sobre un deporte poco conocido en la provincia como el Downhill o descenso. Habló de la actividad en si y de la actualidad de un deporte que, de a poco, se quiere ir haciendo común en Catamarca.

En primer lugar, dijo: “El Downhill o descenso tiene que ver con el desplazamiento en las cuestas de arriba hacia abajo con velocidades que son de 80 o 90 kilómetros por hora. Eso depende de la dificultad de las pistas. Ese desplazamiento lo hacemos mediante unas tablas similares a las de skate, pero de mayores dimensiones. Uno va acostado en la tabla”.

Siguió: “Fue un deporte que se comenzó con adaptaciones en trineos, después se le colocó ruedas y se inició con el descenso. En el país estamos en el auge de la disciplina y tenemos muy buenos competidores”. Y agregó: “Voy a representar a Argentina en una competencia que se va a realizar en Chile que se va a llamar El Rey de La Matanza. En estos deportes es todo descenso, se hacen por medios de permiso, protecciones y con los cuidados pertinentes”. La competencia: “Del 31 de octubre al 3 de noviembre va a ser la competencia en Chile. El año pasado hicimos una competencia en Catamarca, donde la gané y eso me dio un pase donde me quedé con el segundo puesto y eso me clasificó para Chile”.