Aseguran que el incendio en el IPV no afecta el funcionamiento del área

Durante la mañana de ayer, se registró un incendio en un pabellón en el CAPE, que afectó al pabellón en el que se guardan los archivos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

En ese contexto, el administrador del IPV Dante López Rodríguez explicó que el siniestro no afecta en el funcionamiento del área, pese a que las llamas dañaron gran parte de los documentos que se encontraban en el depósito. “Todo lo que está en obra de dos o tres años para atrás o en ejecución están en ciertos sectores que no es ese archivo. Una vez que se concluye la obra recién se va a ese sector”, dijo López Rodríguez, a la vez que agregó, que los documentos de los postulantes a viviendas que no son adjudicatarios se encuentran en otro edificio que “está intacto y que no sufrió ningún tipo de daños”.

Seguidamente, comentó que en el lugar donde se originó el fuego se encontraban los archivos de “los adjudicatarios que tienen viviendas, y de obras antiguas que datan de más de 20 años”.

El administrador del IPV lamentó el hecho y explicó que se trata de un edificio “prácticamente nuevo, que tenemos hace dos años y en el que se estaba haciendo un entrepiso para poder ampliar la capacidad”. Asimismo, aseguró que parte de la documentación “la tenemos digitalizada” y que afortunadamente “no se sufrió ningún daño personal”.

Finalmente, confirmó que se encuentran esperando los informes de los peritos de bomberos y de la policía judicial que trabajaron en el lugar del hecho para determinar las causas del siniestro.