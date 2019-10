La gobernadora Lucía Corpacci participó el lunes por la noche del cierre de campaña del peronismo de Ambato, en compañía del candidato a gobernador Raúl Jalil y de los cuatro intendentes del departamento. En el acto, realizado en Los Varelas, la mandataria lanzó duros cuestionamientos contra el presidente Mauricio Macri y pidió que el próximo domingo “se llenen las urnas con el voto del Frente de Todos”.

“Previo a las PASO, recuerdo que hicimos el acto en Las Juntas, y les decía que la gente estaba cansada de la mentira. Un Gobierno nacional que nos dijo que solucionar la inflación era algo que se hacía en un periquete, que iban a generar miles y miles de puestos de trabajo, que íbamos a vivir en un país maravilloso, donde nadie iba a tener necesidades. Y resulta que después asumieron y dijeron que iban a hacer más de 200 mil viviendas en todo el país, y que además iban a construir no sé cuántos hospitales. Alguien que me cuente ¿dónde está todo eso? O nos quieren muy poco o no sé”, observó Corpacci.

Y comparó que “Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) destinaron fondos para todo el país” y agregó: “Hay algo que me hace gracia. Íbamos a tener casi 3 aviones diarios que iban a venir a Catamarca, y cada vez tenemos menos vuelos, el pasaje en avión está cada vez más caro. Y cada vez vamos peor. Y lo peor de todo es que en este país tenemos personas que pasan hambre, y sinceramente, no hay personas que no pasan más hambre solo porque las provincias tomaron la posta para que esto no pase”.

En esa línea, indicó que le dijo al presidente que “hace 4 años nos mandan el mismo dinero para alimentación. ¿Y saben qué me contestó?: ‘¿Por qué la Nación se tiene que hacer cargo de la comida de las provincias?’. Y cuando uno lo escucha en el debate, uno dice: ¿en qué país vive? Cada vez hay más desocupados”.

En uno de los discursos más fuertes que se recuerde de Corpacci en contra de Macri, la gobernadora sostuvo que el de Cambiemos “es un gobierno que ha desparecido en su contribución a las provincias. La única provincia beneficiada es Buenos Aires, a donde van todas las obras. El resto del país parece que no existe. Y esa no es la tarea de un Gobierno nacional, se olvidó de los más humildes y está convencido que su tarea es que un grupo sea rico, rico, y en el derrame le toque algo a los demás”.

La mandtaria también cuestionó la política tarifaria de Nación y dijo que fue para “beneficiar a algunos amigos” que con los negocios financieros se hicieron muy ricos a costilla de la gente.

Por último, se refirió a los referentes de Juntos por el Cambio en Catamarca. “Los candidatos locales de ese espacio político tienen tan poco que decir, que esconden a su candidato principal, no hay un afiche con Macri. Y ellos son Macri, los que defienden sus políticas. Mientras que nosotros no tenemos por qué ocultar a Alberto y Cristina”, disparó.