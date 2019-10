Transporte advirtió que hay que hacer un trabajo en conjunto con todos los actores para garantizar el servicio

El director de Transporte, Guillermo Matterson, aclaró sobre el pedido de informes emitido por el organismo, en relación a una unidad de la empresa 25 de Agosto que se le salió una rueda días atrás y minimizó las críticas de la UTA, aclarando que el objetivo no es deslindar responsabilidades ni a los choferes, ni a ninguno de los actores, transporte o la empresa, sino verificar los mecanismos de control y garantizar un buen servicio.

La polémica se generó cuando desde el Ministerio de Servicios Públicos, organismo del que depende Transporte, emitieron un comunicado en el que solicitaban a la empresa y al chofer de la unidad brindar un informe de los hechos sobre el caso del colectivo que perdió la rueda, a lo que desde el gremio que nuclea a los trabajadores se criticó el pedido y responsabilizó a la empresa y los controles, y advirtió que UTA, como gremio, ya había realizado reclamos al respecto.

En diálogo con LA UNIÓN, Matterson explicó que “no creo que sea necesario tomar una actitud de tipo corporativa por este caso que contribuya a advertir cuál fue la falla en la cadena de fiscalización de las unidades. El objetivo es evitar que se vuelva a producir esta situación. Acá no se trata de deslindar responsabilidades, sino de plantear nuevas estrategias ante nuevos desafíos, para que podamos jerarquizar nuevamente la calidad del servicio, atendiendo a los reclamos del usuario que, en definitiva, es el objetivo de todas las políticas que se implementan”.

“Lo que buscamos es tener la colaboración, en este caso, del chofer, de los empresarios con más o menos obligaciones e incluso de parte de la fiscalización, para mejorar la prestación. Este hecho es un llamado de atención que no podemos minimizar ni pasar por alto, es por eso que necesitamos contar con la opinión de todas las partes, de la empresa, del encargado de mantenimiento de la flota, del encargado del talle, de la Dirección de Transporte y sus controles y también del chofer, quien puede haber puesto en alerta a quienes controlan, y fue desoída por parte de mantenimiento, llegando al desenlace que todos conocemos. Acá no hay lugar para el juego corporativo, ni para deslindar responsabilidades y mucho menos al chofer, que es quien está expuesto a la tarea en forma cotidiana en el desafío de la conducción”, expresó Matterson.

A su vez, el funcionario celebró que, en este caso, no hubo consecuencias contra las personas, y expresó que lo importante es que se lo tome como alerta, “hay voluntad para que estos hechos no sucedan, son llamados de atención y es fundamental interactuar con todos los actores para que esto no vuelva a pasar. Hay que tener en cuenta que esto es el día a día. Hay desgaste de las unidades, el mantenimiento, la cantidad de unidades, el recambio de vehículos y el desgaste normal. Es por eso que tenemos que ir tomando los recaudos necesarios para evitar inconvenientes”.

Crítica

Por otro lado, Matterson expresó que “hay que tener en cuenta que estamos atravezando por una situación económica crítica. Los empresarios no están pudiendo resolver el recambio de las unidades. Pedimos muchas veces la salida de servicio de algunos coches para un mejor mantenimiento, pero esto no es posible porque tampoco tenemos apoyo de Nación para activar nuevos equipos de la SUBE para hacer un recambio de unidades y la demanda cada vez es mayor”.