Corzo: “Estoy dispuesto a seguir en el seleccionado”

Pablo “Pacman” Corzo regresó a nuestra provincia, luego de haber participado con el Seleccionado Argentino de Boxeo Amateur en el “Duelo Argentina-Italia”, que tuvo lugar en el PalaSantoro de Roma, Italia.

Corzo debutó con derrota ante el italiano Salvatore Cavallaro, en la categoría hasta 75 Kg., aunque dejando una muy buena imagen que le valió el reconocimiento de todo el público que se hizo presente en el PalaSantoro de Roma.

El “Pacman”, ya de regreso en Catamarca, hizo un balance de su participación junto a la Selección Argentina en el choque con los italianos: “Fue muy bueno, creo el último día no me salieron las cosas, tuve un día muy difícil, duro, me costó levantarme para subir al ring, no estuve concentrado. Creo que a la pelea no la perdí, puede ser que por el punto de descuento estuvo la diferencia, pero nunca fue superior a mí y creo que si no me hubiera pasado lo que me pasó, lo hubiera superado bien. Pero bueno, son cosas de la vida que hay que superar y tratar de ser fuerte y seguir adelante”.

También, contó cómo seguirá su participación en la Selección: “Estoy esperando lo que me digan los profes. Estoy dispuesto a seguir con ellos y buscar otra oportunidad y voy a demostrar mi potencial. Lo pasé bárbaro con todos ellos en estos días que estuvimos juntos y son grandes personas”.