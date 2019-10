Córdoba ya no es el técnico de Ferro de Chumbicha

Ferrocarriles de Chumbicha no atraviesa un buen momento en el Anual de La Capital y lleva cinco derrotas al hilo. El entrenador del equipo, Lorenzo Córdoba, luego de la goleada sufrida ante Villa Cubas el último fin de semana, presentó la renuncia y fue aceptada por la dirigencia.

El técnico se fue en medio de pólemica declarando en contra de colegas, manifestando que se ofertaron mientras él seguía en el cargo. En comunicación con una radio local, Córdoba habló tras su renuncia: “Estuvimos reunidos con el presidente Lemos y otro dirigente y llegamos a un acuerdo. A Ferro solo palabras de agradecimiento, los resultados no se dieron pero en lo personal me quedo conforme porque quedaron cinco o seis jugadores que estaban en el olvido y conmigo jugaron”.

Siguió: “Soy un hombre de fútbol donde es la primera vez que me pasa de perder cinco partidos seguidos donde solo Policial que es el mejor equipo actualmente nos pudo doblegar. Algunos equipos nos pasaron por arriba por defectos propios”.

Habló de su plantel: “A los jugadores solo agradecimientos porque dieron todo. Lo que digo es que es muy difícil trabajar cuando tenes el 70 % de la gente que apoya y algún día tienen que entender que en Chumbicha los jugadores se sacrifican mucho para jugar”.

Sobre las declaraciones en contra de los técnicos, Roque Ferreyra y Ramón Narváez: “Esto pasó porque me lo dijo alguien que va a ser dirigente y creo en su palabra. A Roque lo conozco desde los 16 años y me sorprendió lo que hizo. Él sabe a quién se fue a ofertar, no a la comisión, pero el que me dijo que se ofertó. Ellos sabían que estaba trabajando, Narváez me felicitó y después andaba ofreciéndose”. Y agregó: “Yo soy hombre de palabra y en el fútbol coseché amigos. Ellos lo niegan a esto, pero yo digo la verdad”.