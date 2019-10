Ataque sobre Ruta n°1: el relato de una nueva víctima que pudo contar y denunciar el abuso

Anoche se habría dado un nuevo ataque del depravado que asalta a mujeres por sobre Ruta n°1, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. El hecho tuvo lugar pasadas las 23 hs y la víctima relató lo sucedido a una emisora. El ataque fue denunciado a la Policía y la Justicia investiga el nuevo caso para poder dar con el perpetrador.

Según el relato de la joven, que había descendido del colectivo sobre ruta n°41, indica que se encaminaba a su casa en dirección a la ruta n°1 pasando Orestes cuando vio por primera vez al sujeto que pasaba en la moto. Se debe indicar que la zona aunque iluminada es muy poco transitada y el abusador habría aprovechado esta situación para comenzar a seguir a la muchacha. Según lo comentado por la mujer, el atacante se manejaba en un rodado menor sin casco y ella que iba a pié, no pudo evitar que esta persona la alcanzara y tomara por detrás tapándole la boca.

Con voz entrecortada contó a Radio Valle Viejo: “sentí que venía detrás mío y me asusté. En un segundo me alcanzó, tapó la boca y arrastró hasta una pasaje”. La muchacha comentó que trató de librarse pero el atacante la golpeaba y sujetaba con fuerza. “Gritás y te mato”, le habría dicho.

Al maltrato siguieron los tocamientos y el intento de abuso. “Le rogué como podía que no me haga nada pero me seguía pegando”, acotó conmovida. En un momento, el atacante desistió y huyó de la escena. “No sé qué pasó pero se fue cuando no pudo lograrlo y salió en la moto”, finalizó.

La denuncia fue realizada y la Justicia trabaja en este nuevo caso contando con un dato distinto a los otros, porque en esta ocasión el sujeto dejó ver su rostro y este sería un aporte nuevo para la investigación.