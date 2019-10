Boca recibe a River Plate en busca de tratar dar vuelta la serie de semifinal de Copa Libertadores

Esta noche, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors recibirá a River Plate. Será el encuentro de vuelta de una de las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores. El árbitro del partido será Wilson Sampaio, de Brasil.

El equipo “Millonario” sacó una ventaja de dos goles en el encuentro de ida ante “El Xeneixe” y llega tranquilo para este encuentro, donde la presión estará del lado de Boca.

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, sostuvo que no sería una “hazaña” que el “Xeneize” logré revertir la serie y que confía en que podrán clasificarse para la final. Boca llega a este partido como líder de la Superliga junto a Argentinos Juniors, con 21 puntos pese a caer el viernes como local por 1-0 ante Racing.

Ramón ‘Wanchope’ Ábila y el atacante e ídolo Carlos Tevez no están en óptimas condiciones físicas, por lo que si no hay sorpresas, ante River los atacantes serán Franco Soldano y Mauro Zárate. Otra opción sería el ingreso del venezolano Jan Hurtado, de solo 19 años. En River, en cambio, las cosas están más claras. Gallardo ya confirmó que en el partido de vuelta jugarán los mismos once que lo hicieron en la ida.

“El Millonario” empató este viernes 3-3 ante Arsenal en la décima jornada de la Superliga y quedó sexto con 18 puntos, a tres de Boca y Argentinos. River también jugó con un equipo alternativo en el que se destacó Ignacio Scocco, que hizo dos goles y sueña con meterse en la alineación titular.

La mayoría de los jugadores reconocieron que la victoria por 2-0 conseguida en la ida es “importante”, pero no “definitiva”. Lucas Pratto y el centrocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, se recuperaron en los últimos días de sus lesiones y estarán en el banco.

La final de la Copa Libertadores será el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile ante Gremio o Flamengo, que en el partido de ida empataron 1-1.

Posibles formaciones

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra, Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Franco Soldano o Ramón Ábila. Entrenador: Gustavo Alfaro.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports.