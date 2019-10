Gómez propone “mano dura” contra el narcotráfico

El candidato a gobernador por el frente Juntos por el Cambio, Roberto Gómez, volvió a referirse al narcotráfico como uno de los principales problemas que hay en la provincia y cuestionó que el Gobierno no tenga “propuestas concretas” para combatirlo.

El médico que encabeza la formula de la principal alianza opositora sostuvo que, en caso de ganar las elecciones, “habrá mano dura” para combatir a la droga y cuestionó que el ganador por amplio margen en las PASO, Raúl Jalil, no tenga propuestas en ese sentido. “No he visto que tengan ningún plan con respecto a prevenir y a no dejar que la droga se establezca en la provincia. Solo hablan de que van a trabajar, pero no dicen cómo. No he visto qué propuesta tiene en salud, en seguridad, no veo ninguna propuesta concreta”.

Consultado por LA UNION sobre cuál sería el plan que implementaría para combatir el narcotráfico, Gómez respondió: “Tener mano dura, crear una Secretaría para combatir directamente al narcotráfico para que la droga no se establezca en Catamarca. Necesitamos una Secretaría específica, más hoy que la droga ya se estableció en la provincia”.

En esa línea, insistió: “Nosotros proponemos tener mano dura contra el narcotráfico y vamos a crear una Secretaría de Narcotráfico para que esté más presente la Policía de la Provincia, para atacar los focos de venta de droga, los policías que se desempeñen bien van a tener inclusive un bono por su actuación porque debemos tratar de que la Policía sea efectiva en lo que va a hacer”.

Respecto de las críticas de la estrategia de campaña utilizada por Juntos en el Cambio en Catamarca, a la que desde el oficialismo la califican como “campaña sucial”, Goméz respondió: “Ellos hablan de campaña sucia, pero en realidad lo que nosotros estamos diciendo es lo que pasa en Catamarca: que no tenemos mano dura con la droga, no tenemos una Secretaría como la que queremos formar nosotros desde nuestro gobierno”.