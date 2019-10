“Si no hay segunda vuelta, Mauricio hará una transición democrática”

A menos de una semana de las elecciones generales, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se mostró convencida de que habrá segunda vuelta electoral y que Juntos por el Cambio logrará el balotaje, pero aseguró que “si eso no sucediera, estoy convencida de que Mauricio hará una transición democrática. Porque creemos en eso y ayudaremos a quien gane para que el país vaya bien”.

Vidal dio una entrevista en el canal de noticias TN y, consultada por qué pasará si ella deja de ser la máxima responsable de la Provincia de Buenos Aires, respondió: “El peor error de quien gobierna es creer que siempre tiene la razón. Desde el lugar donde me ponga la gente seguiré apostando y eligiendo a la provincia”, expresó.

En ese sentido, analizó que la diferencia que le sacó su competidor, Axel Kicillof, la sorprendió: “No lo esperaba, pero me hizo hacer autocrítica. Entiendo que hubo un voto de ‘esto no me alcanza; ‘me cuesta llegara fin de mes’; ‘tengo miedo de perder el trabajo’. Entendimos el mensaje, sabemos que tenemos cosas que corregir y también sabemos cómo hacerlo”.