Preocupación de los trabajadores de Luque en Catamarca por el cierre de sucursales

La crisis de la cadena de supermercados Luque, que tiene 21 locales en Tucumán (13), Santiago del Estero (4), Catamarca (1) y Santiago del Estero (1), terminó de la peor manera. Ayer, los medios tucumanos dieron a conocer que el empresario Emilio Luque decidió despedir a sus 1.200 empleados y solo les ofrece el 60 % de la indemnización en trece cuotas.

La decisión de la empresa fue votada en asamblea y aceptada, porque los empleados no tienen como afrontar sus deudas, ya que cobraron sus sueldos por última vez en julio. Luque no les pagó ni agosto, ni septiembre -lo que representa una suma de $60.000- y ya les dijo que no se los pagará.

José Guzmán, secretario de Encuadramiento Gremial de la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), señaló: “Esta decisión la toma cada trabajador. Nosotros peleábamos por el 100 % de la indemnización, pero la compañía no tenía más”, según les dijo Luque, para convencerlos.

En Catamarca

Sin embargo, en Catamarca, la empresa no anunció despidos ni tampoco los trabajadores realizaron un acuerdo como el que se alcanzó en Tucumán. De acuerdo a lo señalado por trabajadores de la sucursal catamarqueña a LA UNION, el encargado de la empresa en Catamarca les informó que la sucursal ya fue vendida días atrás a la cadena Maxiconsumo, por lo que los trabajadores mantendrían sus fuentes laborales.

Sin embargo, también les dijo a los 35 empleados con los que cuenta Luque en Catamarca, que los nuevos dueños aún no tomaron posesión de la sucursal porque “faltaba un papel, una habilitación que ahora dice que la consiguieron”.

Pero la preocupación de los trabajadores catamarqueños es mayúscula porque desconfían de la empresa que les adeuda los últimos dos meses de sueldo e incluso les pagó parte de la deuda con mercadería.

Por lo pronto, el local continuará abierto a pesar de que cuenta con muy poca mercadería y según los trabajadores apenas recauda, en promedio, apenas mil pesos por día.

Los trabajadores que dialogaron con este medio también indicaron que no se les propuso desde la empresa ningún acuerdo o desvinculación y remarcaron que, a diferencia de la mayoría de las sucursales de las demás provincias, en Catamarca siempre estuvo abierto el local. “Nosotros abrimos siempre, por eso es distinta la situacion a la que arreglaron en Tucumán. En teoría, esta semana nos dijeron que van a venir a arreglar con nosotros porque ya lo hicieron en Tucumán”, indicaron.

Reunión con el gremio

Al cierre de esta edición, un grupo de trabajadores estaban reunidos con autoridades del Centro de Empleados de Comercio para evaluar los pasos a seguir. Previo al encuentro, el secretario general del gremio, Roberto González, sostuvo que hoy realizaría una presentación en la Dirección de Inspección Laboral para saber “cuál es el acuerdo al que quieren llegar con los compañeros de esta sucursal”.