Familiares de presuntas víctimas de violación y femicidio se movilizaron pidiendo justicia

Convocados por AMAM, familiares de víctimas de violación y femicidio se movilizaron después de las 20 horas, en reclamo de justicia y para que Catamarca deje de estar ajena a esta problemática.

El caso que motivó el despliegue de la organización y familiares de las víctimas fue la liberación de los acusados de abuso sexual en El Rodeo, que fue dispuesto por el fiscal penal juvenil, Guillermo Narváez.

Roxana Díaz, referente de la organización, comentó que “decidimos salir a la calle porque la situación es grave en Catamarca. Es increíble que el fiscal de menores dejara en libertad a personas que cometieron un delito aberrante. Si bien siguen ligados a la causa mientras se investigue, se pone en riesgo a toda la sociedad. Debe ser en único lugar del mundo donde un delito como este, cometido en patota, los acusados queden en libertad”.

A su vez, Díaz hizo referencia a la necesidad de tener una Justicia con perspectiva de género y que esté más centrada en las víctimas y no en los victimarios. Nos llama la atención la decisión del fiscal que, por un lado, encuentra peligrosos a los acusados y, por otro, los deja en libertad hasta que se resuelva”.

“A nosotros, como organización, nos preocupa que este fiscal desconoce que en Catamarca no hay un sistema de vigilancia, que las medidas de restricción, prohibición de acercamiento nadie las vigila, nadie las cumple”, explicó.

A su vez, expresó que “nos duele y lo que necesitamos es que la Justicia empiece a escuchar a la víctima y no una sociedad que, machista, que condena justamente a la víctima y no a los abusadores exponiendo, en este caso, no solo a una de las mujeres por las que estamos marchando, sino a todas las mujeres y jóvenes de la sociedad que son posibles víctimas. En todo el mundo se condenan las violaciones en patota, pero acá parece que se las permite”.

La convocatoria se realizó en Plaza 25 de Mayo, para posteriormente trasladarse la Fiscalía Penal Juvenil para realizar un aplauso “para despertar al fiscal”, agregaron.

De la convocatoria también participaron familiares de Natalia Romero, presunta víctima de femicidio, que habría sufrido una muerte violenta el 24 de septiembre y que se encuentra en investigación.