El judoca Galván se vuelve a concentrar con el seleccionado

Luego del reciente Torneo Nacional Clausura de Judo, uno de los hechos más significativos que logró la delegación de Catamarca, conducida por el profesor Carlos Romanos, fue la gran actuación de José Luis Galván. El evento, que tuvo lugar en el estadio del Club Regatas de Corrientes, significó mucho más que una medalla para el catamarqueño que, de esta manera, vuelve a insertarse en los primeros planos del judo nacional. “Estoy satisfecho porque logré hacer un muy buen torneo, debido a los resultados que conseguí en este nacional. La competencia se presentaba como muy exigente por la calidad de rivales que tenía enfrente, de todos modos tenia expectativa de lograr algo importante porque había entrenado mucho y muy bien para eso”, dijo el atleta.

Posteriormente, Galván relató que la medalla de Oro que consiguió fue en la categoría hasta 60kg. “Necesitaba este tipo de triunfos ya que este año no fue tan movido, con tantos campeonatos como en otras temporadas, ya que participé del Nacional Apertura, donde logré el tercer puesto y una medalla de Bronce, y después casi no competí en torneos importantes, solo participé en competencias menores que se hicieron en Tucumán y La Rioja, que me sirvieron para acumular más experiencia y poder mantenerme en ritmo de competencia, por lo que me sirvió para llegar en buen ritmo al Torneo Clausura”, explicó.

Luego de este importante avance en la carrera del judoca, Galván comenzó a planificar sus actividades para lo que resta del 2019 y los primeros meses del año entrante. “Estoy convocado para la Selección Argentina donde vamos a participar de una gira que incluye a los países de Chile y Perú”, manifestó, y agregó: “Esta gira, denominada Panamericana, se realizará en el mes de abril del 2020, por lo que de inmediato comencé a prepararme, realizando trabajos de pretemporada, que incluyen trabajo en el gimnasio para fortalecer y alcanzar la mejor forma posible”.

Por otra parte, Galván deslizó la posibilidad de incorporarse al área que pertenece a la Dirección de Rendimiento Deportivo que tiene la Secretaría de Deportes y Recreación.