Alberto Fernández en Bahía Blanca: “No sé qué país va a dejar Macri”

A un día del segundo debate presidencial, Alberto Fernández llevó a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Bahía Blanca. Allí, estuvo acompañado del candidato a diputado Sergio Massa y el postulante a intendente Federico Susbielles. En su diálogo con los medios, habló sobre Vaca Muerta, el panorama que le dejaría Macri en un posible triunfo de las elecciones y la educación pública.

En primer lugar, el candidato del Frente de Todos se explayó sobre el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta y sus planes con respecto al mismo. “Es una expectativa muy grande para toda la Argentina”, aseguró ante los medios. En ese sentido, apuntó contra el oficialismo y describió su intención para con este tema como un “negocio” para quedarse con el Puerto de Buenos Aires. “Cuando uno mira dónde está instalada Vaca Muerta y mira cuál es el puerto que razonablemente debe ser usado, claramente es el de Bahía Blanca”, aseguró.

Alberto Fernández sobre la actualidad del país

Cuando se le preguntó sobre la actualidad del país y el accionar de Mauricio Macri, fue tajante: “Hasta el día de hoy no sé qué país nos va a dejar Macri”. En este sentido, se refirió al nivel de reservas del Banco Central y la inflación. “Sería buenísimo que él colabore tratando de no trastocar más las cosas y no hacer todo más difícil”, explayó.

Por otro lado, habló sobre la educación pública y aseguró que gracias a ella se pudo diferenciar a la Argentina del resto de Latinoamérica. Resaltó la necesidad de “privilegiar la tarea docente” y de mejorar la labor a través de la capacitación.

“La mayor prioridad es sacar a los argentinos de la pobreza y erradicar el hambre”, destacó Fernández. Volvió a hacer referencia a su plan contra el hambre y destacó que este problema debe ser afrontado por todos los argentinos y no sólo por un Gobierno. Tras la conferencia, Alberto Fernández acudirá a un acto en el estadio Nortberto Tomás del Club Olimpo.