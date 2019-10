Emotiva historia: tiene Síndrome de Down y debutó en Primera

Giuliano Pambianco, tiene Síndrome Down y el fin de semana debutó como arquero en la liga de Bahía Blanca. Entró en los últimos cinco minutos, atajó un penal y pateó con éxito otro. Fue aplaudido por sus compañeros y su ingreso a la cancha emocionó a todos.

Melina, su hermana, contó a Cadena 3 que comenzó a involucrarse con el fútbol hace cinco años después de que perdieron a su papá. "La idea fue sacarlo de casa para que él no tuviera un retroceso y un compañero de trabajo que jugaba en Sansinena habló con mi mamá sobre la posibilidad de llevarlo al club para que empezara a entrenar, hiciera una actividad física y no pensara en lo que pasó", recordó. "Giuliano iba todos los días a entrenamiento y los días que jugaba el club entraba, se sacaba la foto pero no podía jugar", manifestó.

Melina aseguró que al ser una comunidad muy chica, cercana a Bahía Blanca, todos conocen a Giuliano, por eso tanto el club como los vecinos le dieron fuerzas para que ingrese al encuentro.

"Fue toda una sorpresa para él. El viernes nos avisaron que iba a jugar y el sábado faltando 5 minutos para que terminara el partido, lo hicieron cambiar y entrar en la cancha. El capitán le pasó la banda y fueron sus cinco minutos de gloria", valoró su hermana.

"Fue muy emocionante para nosotros, como familia de un chico especial, verlo cumplir su sueño, la alegría la emoción y el respeto que manejaron los dos equipos", describió y destacó: "En una sociedad donde se insulta al otro por sus defectos, lo que hicieron con Giuliano es muy valioso". (Fuente Cadena 3)