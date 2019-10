Hubo fuertes cruces y acusaciones en el segundo debate presidencial

La Facultad de Derecho de la UBA fue escenario del segundo y último debate presidencial de los cinco candidatos: Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Unite) sobre cuatro tópicos: seguridad, empleo, federalismo y desarrollo social.

El debate comenzó a las 21 con la ponencia del presidente Macri que apeló a la ironía, aludiendo a la compañera de fórmula de Alberto Fernández: “Tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara”.

Fernández replicó reclamando la falta de transparencia a la actual gestión de gobierno, “Un presidente no debe involucrarse en la Justicia, ni sacar decretos que favorecen a sus hermanos”.

Al momento de hablar sobre seguridad, del Caño manifestó las denuncias de su sector hacia lo que considera excesos en la represión oficial: “La ministra (Patricia Bullrich) es responsable política de la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel”, acusó.

Centurión también cargó contra la gestión kirchnerista “Durante el gobierno de los Kirchner, se liberaron las fronteras, los precursores para fabricar droga”, acusó, “y por ello proliferó el paco”.

“Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina”, afirmó Macri. Y siguió con otra grave acusación: “Nosotros condenamos el terrorismo de organizaciones como Hezbollah. El kirchnerismo quiso encubrir el atentado de la AMIA”

“Las calles no están para ser cortadas -sentenció Espert-. Piquetero que corta las rutas, va preso. Cuidado Grabois”.

Espert apuntó contra los “corruptos y delincuentes”

En el segundo tópico de la noche del debate presidencial, lanzó fuertes críticas al sindicalismo: “Las leyes laborales no han servido para mejorar la situación de los trabajadores, solo sirvió para cobijar a la cofradía sindical”.

Tildó al sindicalismo de “corruptos y delincuentes”. Además, propuso “eliminar la indemnización de despido y reemplazarla por un subsidio de desempleo”. “Las empresas no van a contratar gente si corren riesgo de cerrar si despiden a un trabajador. Los impuestos al trabajo son los más altos del mundo”. Asimismo, prometió “eliminar los aportes personales” y consideró también que durante el kirchnerismo, “más que un gobierno, hubo una asociación ilícita”. También, le preguntó a Alberto Fernández si en su función como jefe de Gabinete “no vio nada o fue cómplice”.

Infraestructura, corrupción y pobreza

En el bloque sobre infraestructura, Macri mencionó la corrupción en la obra pública: “Por el precio de una autopista kirchnerista nosotros hacemos dos”.

Fernández contraatacó: “En materia energética, lo que usted hizo, Presidente, fue llenar los bolsillos de sus amigos. ¿Usted no vio la corrupción de su familia? A mí no me va a correr”. Y a modo de advertencia, dijo: “Al Presidente el día que deje el Gobierno lo esperan más de cien causas”. Y volvió sobre el tema del supuesto privilegio de los familiares de Macri.“Fantasean con una Conadep para juzgar a periodistas como si fuesen terroristas”, acusó por su parte el Presidente.

A su turno, Espert señaló que luego de escuchar a sus principales contrincantes, veía que eran iguales y, dirigiéndose a Macri y Fernández, ironizó: “Ustedes no son tan diferentes, abrácense”.

Cuando se habló sobre la pobreza, Macri se defendió de las críticas con un contragolpe dirigido al candidato del Frente de Todos: “Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Ocultaron la pobreza. Siempre han hecho clientelismo”.

Y Lavagna aseguró que “los últimos dos gobiernos confundieron desarrollo social con el reparto de planes”, englobando en su crítica a oficialismo y kirchnerismo.

El anuncio del crédito UVA

El presidente Mauricio Macri anunció en el debate “Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UVA, a partir del 1 de enero sus créditos se van a ajustar por salario y no por inflación”. La propuesta de Macri fue recibida con ironía por el resto de los candidatos. Roberto Lavagna afirmó ponerse “contento” al escucharla, mientras que Fernández sostuvo que “menos mal que ahora el Presidente se acuerda del tema de la vivienda”.

Por su parte, Nicolás del Caño protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en el segundo debate presidencial. Durante el cierre del bloque Seguridad, del Caño comparó al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, con Micky Vainilla, el personaje xenófobo que inventó Diego Capusotto. “Nos oponemos a la baja de la edad de la imputabilidad. Esto no solo lo escuchamos de Patricia Bullrich, lo escuchamos de Pichetto, que quiere igualar a Micky Vainilla...”, dijo el candidato.