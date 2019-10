Para Fama, será prioridad el diálogo con el SOEM

El candidato a intendente por el Frente Juntos por el Cambio, Flavio Fama, dijo que ante una eventual gestión de frente a la comuna capitalina priorizará el diálogo con el SOEM.

A días de los comicios generales del 27 de octubre, Fama aseguró que si gana las elecciones, se reunirá con el gremio de los trabajadores para tratar de encontrar soluciones, principalmente, la situación de los becados. “Con el gremio tendremos que sentarnos desde el primer día. Hay varios problemas por resolver, uno de ellos son los becados, ponernos de acuerdo a ver la manera. Nosotros podemos llevar adelante esto más allá de que el becado no está dentro del régimen gremial que tiene el SOEM”, analizó. El candidato destacó la importancia de lograr paulatinamente el pase a planta permanente de los becados

en la medida que se pueda y recordó que “la Carta Orgánica municipal no permite gastar más del 65 % del presupuesto en salarios y ya estamos en ese porcentaje por el cual no existe posibilidad legal de hacerlo más allá de la voluntad política que exista”, consideró.

Fama insistió en el diálogo como forma de encontrar las soluciones “estas cosas no se pueden hacer unilateralmente porque, en definitiva, tiene que haber una convivencia en esto y tiene que ser titulado y tenemos que estar todos convencidos de lo que tenemos que hacer”. Asimismo, señaló el rol del Concejo Deliberante como fundamental, “es el órgano legislativo. Es lo mismo que me pasa en la Universidad con el Concejo Superior. En la Universidad no son solo resoluciones del rector, las cuestiones más importantes de administración, presupuestos, se discuten en el Concejo Superior, en eso tenemos mucha práctica”, concluyó.